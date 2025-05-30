Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как стремление к минимализму и экологичности отразилось и на интерьерах квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Бежевые мамы» перекочевали в интерьеры. Если даже вы не слышали это выражение, то точно видели их — новое поколение молодых мам, которые решили быть осознанными и выбирают для ребенка нейтральные цвета. Это выражается в детской одежде, обстановке, игрушках. Кричащие яркие оттенки утомили таких родителей, а детские вещи с микки-маусами и прочими неотъемлемыми атрибутами детства 1980-1990-х годов заставляют их глаз подергиваться. Новые родители выбирают для своих детей минимализм, практичность и экологичность.

В соцсетях так называемые бежевые мамы заработали очки, показав материнство с максимально эстетичной стороны, когда детская комната, да и вся квартира смотрится просторной и умиротворяющей. Сам по себе тренд — отказ от аляпистых игрушек и пестрой одежды с принтами — поспособствовал созданию целого рынка детских товаров в духе умеренности. Предметы одежды природных цветов с отсылкой к бохо, деревянные игрушки, детские кроватки ручной работы, декор из макраме, текстиль для дома без избытка красителей… Все это массово появилось в шоурумах и на специальных фестивалях.

Темой заинтересовались детские психологи. По словам специалистов, бежевый и прочие нейтральные цвета действительно способствуют спокойной среде дома. Но яркие оттенки, разные текстуры и формы тоже важны — они стимулируют творческие способности, развивают память, внимание. У детей должно быть пространство для экспериментов, только так они развивают вкус и здоровую самооценку.

Тем временем в соцсетях понятие «бежевая мама» вышло за пределы родительства. Так, например, называют интерьеры квартир в новостройках, где ремонт сделан по канонам современного минимализма. И если изначально был замысел создать универсальный и востребованный объект, то теперь жители мегаполиса, особенно платежеспособные, ищут в интерьерах нечто нетипичное, авторское, персональное. Блогерам уже скучно снимать бежевые стены и белые пушистые кресла. Растет спрос на сочные цвета стен и предметов декора. Вероятно, и бизнес это заметит.

Яна Лубнина