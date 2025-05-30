«Каждая деталь кроссовера имеет философский подтекст»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новой спецверсии Traveller.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба GAC Фото: Пресс-служба GAC

Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что собирательный термин «китайские автомобили» остался в прошлом. И сейчас даже неискушенные в автомобильных делах наши сограждане скажут вам, что все автомобили из Поднебесной разные. Есть марки, которым без году неделя, они идут методом проб и ошибок, а есть заслуженные бренды, ведущие историю с прошлого тысячелетия и всеми способами берегущие свою репутацию.

История GAC Group началась в 1997 году. За эти без малого три десятка лет компания успела многое: она входит в пятерку крупнейших автопроизводителей Китая, а ежегодный тираж выпускаемых транспортных средств составляет порядка 2 млн единиц. Причем это самые разные автомобили — от кроссоверов и седанов до первого и пока единственного китайского электросуперкара Hyptec SSR с мощностью 1225 л. с., где сборка производится вручную, как и положено у производителей такого класса.

Важно, что GAC предпочитает не покупать технологии, а многое разрабатывать самостоятельно, что отнюдь не означает, что компания не интегрирована в мировой автопром. Научно-исследовательские и дизайнерские центры GAC расположены по всему миру, включая Кремниевую долину, Лос-Анджелес и Шанхай, а также Центр перспективного проектирования в Милане. Кроме того, автомобильная компания из Гуанчжоу, а именно так расшифровывается аббревиатура GAC, сотрудничает с зарубежными автопроизводителями, в числе которых Toyota, Honda и Mitsubishi. Это подразумевает не только сборку автомобилей упомянутых марок на совместных предприятиях в КНР, но и взаимополезный обмен технологиями, что позволяет бренду GAC так говорить о своей продукции: «Японское качество. Европейский характер вождения. Премиальный уровень оснащения по доступной цене».

И еще важный момент. Марка GAC пришла на российский рынок не три года назад вместе с десятками других брендов из КНР. Свое представительство в Москве она открыла в 2018 году, а первой моделью бренда в России стал полноразмерный кроссовер GAC GS8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба GAC Фото: Пресс-служба GAC

На российском рынке бренд GAC сегодня представлен компактным кроссовером GS3, семейным GS4, спортивным седаном Empow, премиальным минивэном M8 и, конечно же, флагманом бренда — семиместным кроссовером GS8, у которого совсем недавно появилась новая спецверсия Traveller. Возможно, у каких-то марок модельная линейка и подлиннее, но компания GAC ставила перед собой цель занять каждый сегмент моделью, претендующей на звание лучшей, о чем говорят и многочисленные международные премии, которыми была удостоена продукция GAC в самых разных номинациях. Это и испытания на долговечность, например, мотор, который устанавливается на GS8, признан «лучшим двухлитровым турбодвигателем, произведенным в Китае». Качество и ресурс автомобилей GAC вот уже больше десяти лет выводит их на лидирующие позиции в глобальных и местных рейтингах J.D. Power.

Слоган бренда для России: «GAC. Всегда уверен». Надо сказать, что лучше всего дизайнерам бренда удалось передать эту уверенность в эстетике флагманского кроссовера GS8. Длина автомобиля составляет без малого пять метров. Но визуально он кажется еще крупнее, в том числе благодаря акцентированной, практически прямой поясной линии, идущей вдоль всего кузова от угла передней фары и до заднего фонаря. Дизайнеры марки говорят, что в своей работе они вдохновлялись образом всадника на коне и с серебряным копьем в руке.

Надо сказать, что и экстерьер в целом, и каждая деталь кроссовера имеют философский подтекст, а не просто сделаны «для красоты». Так, в рисунке задних фонарей можно разглядеть профиль металлического подвесного моста, что одновременно говорит и о надежности конструкции автомобиля, и будто зовет к приключениям. Но при всей своей брутальности и маскулинности дизайн GAC GS8 не агрессивный, а элегантный, выделяющий автомобиль в транспортном потоке, подчеркивающий статус владельца, и внушающий ему ту самую уверенность, о которой говорится в российском слогане марки GAC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба GAC Фото: Пресс-служба GAC

Если бы мне предложили одним словом охарактеризовать мои ощущения от флагманской модели марки GAC, семиместного кроссовера GS8, то я бы, вероятно, выбрал слово «солидный». Потому что, и глядя на него снаружи, и тем более попадая внутрь, вы не обнаружите каких-либо попыток произвести на вас впечатление. Сиденья большие, удобные, привычной формы и с классической прострочкой. Руль круглый, не прямоугольный и даже не подрезанный снизу — сегодня такое редкость. Физических кнопок минимум, но все изображения на приборной панели и центральном тачскрине крупные и четкие, сообщающие полезную информацию, а не выполняющие декоративную функцию, как у некоторых производителей. Рычаг управления коробкой — это не джойстик, а именно массивный рычаг, рукоятка которого покрыта ромбовидным рисунком и потому похожа на граненый кристалл.

Двухлитровый турбированный двигатель мощностью 231 л. с. и максимальным крутящим моментом 380 Нм считается одним из лучших, производимых Китае. Он удостоен множества премий за свою бесшумность, экономичность при высокой отдаче и высокий ресурс. Коробка передач — классический 8-ступенчатый автомат от японской фирмы Aisin, она занимает лидирующие позиции в отрасли по скорости отклика и плавности переключения передач. Такую же трансмиссию можно встретить на премиальных кроссоверах из Японии и Швеции. За полный привод отвечает электрогидравлическая муфта Haldex от компании BorgWarner.

Между тем, используя проверенные временем надежные технические решения, марка GAC дополняет их передовыми ассистирующими системами для помощи водителю. Так, например, GS8 второго поколения стал первым китайским автомобилем, оснащенным адаптивной системой помощи при прохождении поворотов. А камеры и радары позволяют включить в набор ADAS 21 функцию, которые делают вождение проще и безопаснее. Девиз марки GAC на российском рынке: «Всегда уверен». Это, собственно, и есть та самая солидность, о которой я говорил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба GAC Фото: Пресс-служба GAC

Многие из нас хотят видеть собственный автомобиль как продолжение собственного дома, чувствовать спокойствие и безопасность для всей семьи, будь то короткие поездки или же дальние путешествия. Флагманский кроссовер марки GAC, семиместный GS8 спроектирован именно так, чтобы этим требованиям соответствовать.

Кстати, «семиместный» — это не маркетинговый прием, и третий ряд сидений — это не «галерка», а два полноценных кресла, которые будут удобны не только детям, но и взрослым. Особенно если с ними поделятся пространством для ног пассажиры второго ряда, у которых его с избытком, как в бизнес-классе авиалайнера. Климат-контроль трехзонный, то есть у водителя, пассажира впереди и пассажиров второго ряда есть возможность настроить «погоду» под себя. Разумеется, в GAC GS8 есть еще и необходимый для нашего климата «зимний пакет»: подогреваются лобовое стекло, руль, первый и второй ряд сидений.

Любой дизайнер интерьеров скажет вам, что правильно организованный свет в помещении – одно из главных условий того, чтобы там было уютно. Интеллектуальная система управления освещением в салоне будет по заданной водителем программе менять цвет и яркость в зависимости от выбранного режима движения или от музыки, которая звучит из колонок премиальной аудиосистемы от фирмы Alpine с восемью динамиками — ей комплектуются версии, начиная с GX.

Можно не слушать музыку и просто наслаждаться тишиной. Боковые стекла у GAC GS8 двойные, моторный отсек хорошо звукоизолирован, так что даже на большой скорости вам не придется повышать голос, чтобы «перекричать» мотор или шум ветра в колесных арках. Плюс плавность хода: конструкторам удалось достичь идеального баланса между комфортом пассажиров и управляемостью. Не только дверь багажного отделения, но и кресла третьего ряда в топовых комплектациях имеют электропривод. И вообще в плане электрификации салон тщательно продуман. Розеток должно хватить на всех, но в дальнем путешествии можно смотреть не на экраны, а на небо сквозь огромную панорамную крышу.

Есть все основания считать кроссовер GAC GS8 просторным, комфортным и красивым домом, который, в отличие от недвижимости, всегда может находиться там, где находитесь вы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба GAC Фото: Пресс-служба GAC

Как раз накануне поры летних отпусков в России была представлена специальная версия кроссовера GAC GS8 — Traveller, созданная преимущественно для поклонников автомобильного туризма и дальних путешествий, о чем, собственно, говорит доработанная внешность автомобиля с акцентированной внедорожной стилистикой. Это и мощный внедорожный обвес, и специальный экспедиционный бокс на двери багажника, светодиодные противотуманные фары спереди, а также 20-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна. Плюс появилась такая важная в дальней дороге опция комфорта, как вентиляция передних сидений.

GAC GS8 один из лидеров российского рынка в сегменте полноразмерных кроссоверов и самая популярная модель бренда у наших покупателей. И тому есть объективные причины, одна из которых — выразительный дизайн: брутальный для тех, кто смотрит на автомобиль со стороны, и изящный для тех, кто находится внутри. Просторный, отделанный качественными материалами салон со всеми необходимыми такому классу автомобиля опциями, включая «зимний» пакет, трехзонный климат-контроль и многое другое. Надежный силовой агрегат и трансмиссия разработаны в сотрудничестве с авторитетными производителями автомобилей и компонентов из Японии и других зарубежных стран.

Кроссовер отличается плавностью хода и отличной шумоизоляцией. Полный привод с необходимым количеством выбора оптимальных режимов движения. И, конечно же, водитель и пассажиры должны чувствовать себя в безопасности, для чего GAC GS8 оснащен самыми современными системами пассивной защиты пассажиров и активной безопасности уровня L2, что обеспечивает спокойствие как на дороге, так и на бездорожье.

Девиз бренда на российском рынке: «GAC. Всегда уверен». До конца мая на GAC GS8 и версию Traveller действует выгодное предложение, так что у вас есть шанс прочувствовать эту уверенность самостоятельно.

Дмитрий Гронский