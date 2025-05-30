Песков: Россия рада, что слова Путина о нерасширении НАТО на восток услышаны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приветствовал тот факт, что разъяснения Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток услышаны. Представитель Кремля обратил внимание, что позицию России понимают в том числе США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Накануне спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал справедливым опасением обеспокоенность России расширением НАТО на восток. По его словам, альянс может изменить свой подход по этому вопросу, но окончательное решение должен принять Дональд Трамп. Владимир Путин называл отказ Киева от стремления вступить в НАТО одним из условий мирного урегулирования на Украине.

Лусине Баласян