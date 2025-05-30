В Японии не стали комментировать встречу Путина с вдовой экс-премьера страны

Правительство Японии отказалось комментировать встречу президента России Владимира Путина с вдовой бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Господин Путин принял Акиэ Абэ в Кремле 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Акиэ Абэ

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Акиэ Абэ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Правительство (Японии.— “Ъ”) не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ»,— сказал генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси (цитата по Reuters).

На просьбу журналистов прокомментировать визит Акиэ Абэ в Москву, господин Хаяси ответил: «Мы просим всех граждан воздержаться от поездок в Россию». В 2022 году МИД Японии присвоил России третий уровень опасности из четырех. Ведомство рекомендовало своим гражданам не посещать РФ.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Политику выстрелил в спину из пистолета бывший моряк японских сил самообороны Тэцуя Ямагами. Мотивом для нападения стало недовольство политикой экс-премьера.