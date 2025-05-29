Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В конце декабря Абэ Акиэ принял в своем поместье Мар-а-Лаго Дональд Трамп, на тот момент еще не вступивший в должность президента США. Американский телеканал CNN сообщал, что господин Трамп и Абэ Акиэ поддерживают связь после убийства ее супруга в июле 2022 года.

Синдзо Абэ и Владимир Путин встречались в общей сложности 27 раз. После ухода Синдзо Абэ с поста премьера глава МИД России Сергей Лавров говорил, что отношения между двумя лидерами «были по-настоящему дружескими, взаимоуважительными и основывались на личной симпатии».

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Политику выстрелил в спину из пистолета бывший моряк японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами. Мотивом для нападения стало недовольство политикой экс-премьера. Впоследствии ему предъявили обвинение в убийстве.

Синдзо Абэ был рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии. Он был утвержден в должности в 2006 году. В 2007 году подал в отставку на фоне коррупционных скандалов в правительстве. В 2012-м вернулся на пост премьера. На своем посту добился расширения полномочий сил самообороны Японии, вел активный диалог с Россией на предмет заключения мирного договора и решения спора вокруг ряда островов в южной части Курильского архипелага. В августе 2020-го объявил об отставке в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

Чем известен Синдзо Абэ, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая