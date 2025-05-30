В челябинском лицее откроется прокурорский класс

Прокуратура Челябинской области, региональное министерство образования и науки, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и многопрофильный лицей № 148 Челябинска подписали соглашение о создании прокурорского класса. Десятиклассники будут готовиться к поступлению на службу в надзорное ведомство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Соглашение заключили по инициативе прокурора региона Игоря Донгаузера. Школьники будут более углубленно изучать историю и обществознание, основы законодательства и ораторское искусство. Планируется проводить различные теоретические и практические занятия, беседы на правовые темы, экскурсии, викторины на знание законодательства. К составлению уроков подключат преподавателей ЮУрГУ, а также работников и ветеранов органов прокуратуры. После получения высшего образования ведомство будет оказывать содействие молодым специалистам в трудоустройстве. Перевести детей в первый в регионе прокурорский класс можно независимо от места проживания, зачисление будут проводить по результатам индивидуального отбора. Прием документов для поступления будет осуществляться с 26 июня по 4 июля.

Виталина Ярховска