За 1 млрд рублей на торги выставлено имущество предприятия «Доронинское»

На торги выставлено имущество обанкроченного АО «Доронинское» (ТМ «Доронинский продукт», Новосибирская область). Стартовая цена лота составила более 866,4 млн руб., следует из данных ЕФРСБ. Кроме того, отдельным лотом на продажу выставлены машины и оборудование предприятия с начальной стоимостью 153,2 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 июня, итоги планируется подвести 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В состав первого лота входят подразделения предприятия в селах Лебедево, Завьялово и Доронино. На этих территориях располагаются животноводческий комплекс, земельный участок сельхозназначения, автобаза, склады, а также автомобили и спецтехника. Вторым лотом реализуется оборудование мясоперерабатывающего цеха.

Как писал «Ъ-Сибирь», иск о банкротстве АО «Доронинское» в арбитражный суд Новосибирской области был подан в марте 2021 года ООО «Сибирская аграрная компания» (Новосибирская область). Конкурсное производство в отношении организации было открыто в декабре 2022-го.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Доронинское» было зарегистрировано 27 января 2005 года. Уставной капитал составляет 4,8 млн руб. Конкурсный управляющий — Василий Иваницкий. Компания занималась выращиванием зерновых культур, молочным и мясным животноводством.

Александра Стрелкова