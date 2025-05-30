Челябинских перевозчиков будут штрафовать за духоту в общественном транспорте

В Челябинске в связи с жаркой погодой увеличивается количество проверок общественного транспорта. За неработающие кондиционеры и духоту в салоне перевозчикам выставят штрафы, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Перевозчики обязаны поддерживать в салонах температуру не более 25 градусов Цельсия. С началом жары участились жалобы горожан на духоту в общественном транспорте. Чаще всего жалуются пассажиры автобусов №№:4, 14а, 15, 18, 22а, 31, 34, 51, 58, 81, 123, 125 и 483, а также троллейбусов №10 и №16.

Соблюдение температурного режима в автобусах, троллейбусах и трамваях контролируют сотрудники государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области» во время выездных проверок с помощью термогигрометров. Жалобы пассажиров на духоту в салонах контролеры учитывают при составлении графика проверок, при этом в жаркие дни количество выездов увеличивается.

Сегодня системами кондиционирования воздуха в Челябинске оснащен транспорт на пяти троллейбусных, 14 трамвайных и 30 автобусных маршрутах.