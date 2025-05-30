Выдача автокредитов в Ставрополье сократилась в два раза

Объем автокредитов в Ставропольском крае за январь-апрель составил 7 млрд руб. против 15,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По всей России за указанные четыре месяца банки выдали автокредиты на 337 млрд руб., что в 2,2 раза меньше показателя 2024 года — 758,1 млрд руб.

Лидерами по объёму выданных автокредитов стали Москва с 32,5 млрд руб., Московская область — 28,1 млрд руб., Санкт-Петербург — 18,9 млрд руб., Краснодарский край — 17,5 млрд руб. и Татарстан — 16,5 млрд руб.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил падение автокредитования ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года, а также введением макропруденциальных ограничений на выдачу займов заёмщикам с долговой нагрузкой свыше 50%.

Николай Аксенов