Песков: безопасность в Черном море станет частью будущего соглашения с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос безопасного судоходства в Черном море станет частью будущих договоренностей с Украиной. Пока, по его словам, вырабатывается перечень условий для прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В настоящий момент все сконцентрировались на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и таким образом безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий»,— сказал представитель Кремля журналистам.

В 2022 году Россия и Украина при участии Турции и ООН заключили зерновую сделку, включавшую договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного. Спустя год Россия приостановила участие в соглашении. Москва обосновала свое решение невыполнением некоторых условий Черноморской инициативы. Турция и ООН призывали возобновить сделку.

Лусине Баласян