На фестивале «Тайны горы Крестовой» выступит театр Моссовета

Сегодня организаторы театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе обнародовали программу мероприятия. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на пресс-конференции, посвященной фестивалю, культурное мероприятие продлится четыре дня — с 5 по 8 июля. Его главным проектом станет показ музыкального спектакля от театра Моссовета под названием «Бременские музыканты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Произведение под режиссурой Евгения Марчелли представят на плато горы Крестовой 5 июля в 21:00. Директор фестиваля, художественный руководитель театра «Доминанта» (Губаха) Любовь Зайцева пока не стала называть актерский состав спектакля, но уточнила, что одну из главных ролей — Трубадура сыграет Нил Кропалов. Госпожа Зайцева выразила надежду на то, что на фестиваль в Губаху приедет кто-то из «звездного» состава театра.

«Тайны горы Крестовой» будет мультижанровым мероприятием, на нем покажут драматургию, музыкальные работы, хореографию. В плане — выступления камерного драматического театра Губахи «Доминанта», воспитанников Пермского государственного хореографического училища, Челябинского театра современного танца, ансамбля Национального оркестра «Камерата РНО», верхнеуфалейского театра «Вымысел» и других. Театральные действа произойдут не только на плато горы Крестовой, но и на месте декораций к фильму «Сердце Пармы», в Башне обзора на вершине горнолыжного курорта «Губаха», на площадке города-призрака — в Верхней Губахе и в других локациях.

Глава округа — глава администрации Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин сообщил, что зрителей фестиваля доставит из Перми и обратно экспресс «Финист». От экспресса добраться до места показа спектаклей можно будет на автобусе.