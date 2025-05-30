Акции Gap упали на 15% после заявления, что пошлины Трампа могут обойтись ей в $150 млн

Генеральный директор американского ритейлера Gap Ричард Диксон 29 мая заявил, что введенные администрацией Дональда Трампа импортные пошлины могут привести к дополнительным издержкам на сумму от $100 млн до $150 млн. После этого заявления акции Gap на внебиржевых торгах упали на 15%. По словам господина Диксона, без предпринимаемых самой компанией мер эти потери могли бы достигнуть $300 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters

Гендиректор Gap заявил об этих прогнозах после публикации финансовой отчетности ритейлера за первый квартал. Выручка выросла на 2%, до $3,5 млрд, чистая прибыль — на 22%, до $198 млн. Компания подтвердила свой прогноз на год: она ожидает роста выручки на 1-2%, а операционной прибыли — на 8–10%.

Gap также заявила, что собирается в течение года снизить долю одежды, произведенной в Китае, до менее чем 3% — против примерно 10% в 2024 году.

Яна Рождественская