Число детей до 15 лет с ожирением увеличилось на 36% с 2018 года

Заболеваемость ожирением среди детей в возрасте до 15 лет с 2018-го по 2024 год выросла на 36,1%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В группе 15-17 лет показатель увеличился на 9,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Данные министр представил на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова в НМИЦ детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Слова господина Мурашко приводит ТАСС.

В сентябре 2024 года Михаил Мурашко сообщал, что в России ожирением страдают около 40 млн человек (по состоянию на начало 2025 года численность населения в РФ составляет 146 028 млн). По данным Росстата, наибольший рост числа страдающих ожирением летом 2024 года фиксировался в возрастной группе 15–17 лет (3683 случая на 100 тыс. населения в 2023 году). В марте господин Мурашко сообщал, что распространенность ожирения в России среди взрослого населения составляет 24,6%.

Полина Мотызлевская