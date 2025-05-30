Делегация России будет готова к переговорам в Стамбуле с утра 2 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня. Киев пока не дал согласия на встречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. И будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду переговоров»,— рассказал представитель Кремля журналистам. На встрече российская сторона планирует обсуждать проекты меморандумов по прекращению огня.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности страны провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле (первый состоялся там же 16 мая). Российская сторона ожидает, что на встрече стороны обменяются меморандумами с условиями прекращения огня. Украина же настаивает на обмене документами перед переговорами.

Как сообщил МИД, Россию в Стамбуле будет представлять тот же состав, что и на первом раунде переговоров. Делегацию, в которую вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.

Лусине Баласян