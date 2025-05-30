Железнодорожники Северной магистрали подготовили поезда и вокзалы к сезону массовых летних перевозок пассажиров

На Северной железной дороге проведена подготовка объектов инфраструктуры и подвижного состава к сезону летних массовых пассажирских перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

К приему пассажиров готовы 33 вокзала, 29 пассажирских зданий, 211 залов ожидания на малых станциях, 993 платформы.

Для безопасности и комфорта во время поездок и ожидания поездов проводились проверки надежности работы систем оповещения, освещения, вентиляции и кондиционирования, пожарной автоматики, соблюдения норм электробезопасности, санитарно-гигиеническое состояние помещений на вокзалах. На платформах обновили покрытие, разметку полос безопасности, покрасили павильоны, ограждения и скамейки.

К перевозкам в дальнем сообщении подготовлено более 670 вагонов, по пригородным маршрутам — 17 электропоездов, 24 рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» и 68 вагонов локомотивной тяги.

В ходе подготовки подвижного состава к летней пассажирской кампании особое внимание всегда уделяется техническому состоянию кузова, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележек и рам вагонов, салонам и санитарно-техническому оборудованию, системам кондиционирования воздуха, электроснабжения, водоснабжения, оповещения и пожарной безопасности. Вентиляция переводится на работу в летний период, а в заключении проводится наружная мойка вагонов и уборка салонов.

В летний период 2025 года с Северной железной дороги в направлении курортов Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов дальнего следования.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога