FIFA начала расследование из-за контракта Анчелотти со сборной Бразилии

Международная федерация футбола (FIFA) начала расследование по факту возможного нарушения регламента о футбольных агентах при назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщает портал Globo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карло Анчелотти

Фото: Ricardo Moraes / Reuters Карло Анчелотти

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

По информации издания, у бизнесмена Диего Фернандеса, который выступал посредником в переговорах между Анчелотти, Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и мадридским «Реалом» (бывшей командой итальянского специалиста), нет лицензии для осуществления агентской деятельности. Как сообщает источник, за работу ему была выплачена комиссия в размере около €1,2 млн. Фернандес заявил, что выступал как консультант.

FIFA обратилась к CBF с просьбой предоставить следующие материалы: переписку и документы, где фигурирует имя Фернандеса, и копии платежей, к которым он мог иметь отношение.

CBF выступила с заявлением, в котором сказано, что условия, связанные с переговорами о найме Анчелотти, «содержат положения о конфиденциальности и были составлены бывшим руководством организации». «Нынешнее руководство оценивает ситуацию, работа ведется под руководством отдела управления»,— приводит Globo слова представителей федерации.

CBF объявила о назначении Анчелотти 12 мая, его контракт рассчитан до конца чемпионата мира-2026. На посту главного тренера «Реала» его сменил Хаби Алонсо.

Таисия Орлова