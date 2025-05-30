FIFA начала расследование из-за контракта Анчелотти со сборной Бразилии
Международная федерация футбола (FIFA) начала расследование по факту возможного нарушения регламента о футбольных агентах при назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщает портал Globo.
Карло Анчелотти
Фото: Ricardo Moraes / Reuters
По информации издания, у бизнесмена Диего Фернандеса, который выступал посредником в переговорах между Анчелотти, Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и мадридским «Реалом» (бывшей командой итальянского специалиста), нет лицензии для осуществления агентской деятельности. Как сообщает источник, за работу ему была выплачена комиссия в размере около €1,2 млн. Фернандес заявил, что выступал как консультант.
FIFA обратилась к CBF с просьбой предоставить следующие материалы: переписку и документы, где фигурирует имя Фернандеса, и копии платежей, к которым он мог иметь отношение.
CBF выступила с заявлением, в котором сказано, что условия, связанные с переговорами о найме Анчелотти, «содержат положения о конфиденциальности и были составлены бывшим руководством организации». «Нынешнее руководство оценивает ситуацию, работа ведется под руководством отдела управления»,— приводит Globo слова представителей федерации.
CBF объявила о назначении Анчелотти 12 мая, его контракт рассчитан до конца чемпионата мира-2026. На посту главного тренера «Реала» его сменил Хаби Алонсо.