Турция ведет консультации с Украиной по переговорам в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что турецкая сторона ведет консультации с Украиной по поводу переговоров в Стамбуле. Российская сторона предложила встретиться 2 июня, чтобы обсудить подготовленные Москвой и Киевом меморандумы о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Переговоры в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования на Украине. Мы хотим сохранить тот импульс, ту динамику, достигнутую в Стамбуле, и готовы принять новый раунд переговоров. Россия сообщила нам о своей готовности возобновить переговоры 2 июня, и мы ведем консультации с Украиной»,— сказал Хакан Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве (цитата по «РИА Новости»).

Турецкий министр сообщил, что ожидает согласования в Стамбуле технических деталей урегулирования конфликта, после чего можно обсуждать встречу лидеров России, Украины, Турции и США. По его словам, Анкара может принять подобный саммит на своей площадке.

Хакан Фидан 26 мая встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, а на следующий день — с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Министры обсудили в том числе урегулирование российско-украинского конфликта. 29 мая турецкий министр отправился в Киев для обсуждения переговорного процесса с руководством Украины.

Лусине Баласян