«Нео-пак» разместил дебютные облигации на Мосбирже

Московская биржа зарегистрировала выпуск дебютных шестилетних облигаций новосибирского производителя гибкой упаковки ООО «Нео-пак» серии БО-01 и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00222-L, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

В сообщении уточняется, что номинал облигаций составляет 1 тыс. руб., их объем пока не раскрывается. Как сообщает «Интерфакс», ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО «Нео-Пак», по данным «СПАРК-Интерфакс», специализируется на производстве пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями компании являются Игорь Диденко (75%) и гендиректор компании Анна Ладан (25%). Игорь Диденко также является гендиректором АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (учредитель не раскрывается) и соучредителем (36,25%) ООО «Гафромастер». Выручка компании по итогам 2024 года составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль 39 млн руб.

Лолита Белова