«Болельщики ждут результативного финала»

В субботу вечером определится лучшая футбольная команда Европы. В финале Лиги чемпионов сойдутся миланский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится в Мюнхене на Allianz Arena. Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Извечный спор о том, какие команды должны выигрывать титулы — оборонительные или атакующие, разрешить невозможно. И нынешний финал Лиги чемпионов, где лучшая зашита турнира сойдется с одним из лучших нападений, только подольет масла в огонь при обсуждении предстоящей игры. Букмекеры в этот раз дают больше шансов атаке. В «Лиге Ставок» коэффициент на то, что лучшей командой континента станет «Пари Сен-Жермен», составляет 1, 64. Взять успех «Интера» можно за 2,32. Победы ПСЖ ждут многие, хотя варианты, при которых команда Луиса Энрике может упустить свой шанс, есть. О них “Ъ FM” рассказал футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Итальянцы сильны в оборонительных действиях, а также в провокациях, учитывая, что у "Пари Сен-Жермена" очень молодая команда. А мы знаем, что молодые футболисты склонны к вспыльчивости. Все ждут от ПСЖ только победы, это очень большая ответственность для молодых футболистов. Как они с ней справятся — это главный и единственный, пожалуй, фактор, который может повлиять на то, что "Пари Сен-Жермен" гипотетически не выиграет».

Кроме фееричной атаки у ПСЖ есть еще один козырь — страж ворот Джанлуиджи Доннарумма. Старинное выражение «вратарь — это полкоманды» не просто так придумано. Мы не раз видели, как именно голкиперы вытаскивали клубы на самые вершины. Поэтому неудивительно, что аж 70% клиентов «Лиги Ставок» заряжают на Париж. Без крупных пари тут не обошлось. Есть ставка в 1 млн руб. на то, что ПСЖ возьмет верх в основе время, и 1,5 млн руб. на то, что игроки парижской команды выиграют даже в случае дополнительного времени или серии пенальти. Но у «Интера» свои козыри, и футбольный аналитик Константин Клещев считает, что миланский клуб может всех удивить: «Действительно, у итальянцев потрясающая оборона, но вместе с тем и забивают они немало. И есть, конечно, потрясающее умение прессинговать и контрпрессинговать, которое позволяет тут же всей тройке или четверке наиболее опасных атакующих игроков "Интера" создавать опасные моменты у ворот соперника».

Конечно, болельщики ждут результативного финала. Особенно после того, что творил «Интер» на предыдущей стадии, отгрузив «Барселоне» семь мячей в двух матчах. Но смогут ли команды порадовать нас обилием голов в финале? Получить ответ на это вопрос у букмекеров не выйдет. В «Лиге Ставок» коэффициенты на стандартные «больше» или «меньше» трех мячей почти одинаковые — около 2. Что же касается экспертов, то они в большинстве своем опускают нас с небес на землю. Уругвайский защитник Диего Лугано, который играл за ПСЖ, считает, что на голевую феерию точно рассчитывать не стоит:

«Я не думаю, что будет много голов в этом матче, на самом деле. "Интер" не будет давать пространства Парижу».

В связи с этим пари «тотал меньше 2,5» в «Лиге Ставок» с коэффициентом 1,82 кажется очень неплохим вариантом. Но сколько бы голов ни забили команды в этом финале, нас в любом случае ждет захватывающее зрелище. Кто в итоге поднимет над головой заветный «ушастый кубок» — опытные игроки «Интера», для которых это последний шанс дотянуться до заветного титула, или молодые и дерзкие парижане, которые принесут победу ПСЖ в Лиге чемпионов впервые в истории? Ответ на этот вопрос мы получим в субботу около полуночи. А стартовый свиток прозвучит в 22:00. Прямую трансляцию из Мюнхена будет вести онлайн-кинотеатр Okko, а Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт будут этот матч комментировать.

Владимир Осипов