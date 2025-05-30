В Челябинске перед судом предстанет экс-начальница миграционного отдела

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальницы отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Сосновскому району Галины Земсковой, задержанной УФСБ России по региону год назад. Ее обвиняют в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранцев, получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следствие установило, что с 1 мая по 18 декабря 2023 года Галина Земскова на основе поддельных документов об образовании и трудовом стаже выдала 15 иностранцам свидетельства участников госпрограммы по возвращению соотечественников в Россию. Эти граждане при этом не имели законных оснований для участия в ней. В результате они с вместе с членами семей получили право на въезд в страну и российское гражданство в упрощенном порядке, считает следствие.

По данным СКР, с 19 января по 5 марта прошлого года сотрудница полиции также поставила на учет четырех иностранцев по фиктивным местам пребывания в Сосновском районе.

Кроме того, следствие считает, что с 26 сентября 2023-го по 10 апреля 2024 года Галина Земскова организовала для 62 мигрантов быстрый и гарантированный прием документов для получения гражданства. За это она получила взятку и услуги имущественного характера на сумму более 140 тыс. руб.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Галину Земскову и инспектора отдела Артема Мызгина задержали сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону в апреле 2024 года. Тогда их отстранили от исполнения служебных обязанностей. Уголовное дело в отношении Артема Мызгина рассматривается отдельно. С момента задержания Галина Земскова находилась под домашним арестом.