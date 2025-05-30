«Георг» подготовит концепцию развития Троицкого некрополя в Красноярске

ООО СК «Георг» стало победителем торгов на право разработки концепции и научно-проектной документации по развитию Троицкого некрополя в Красноярске. Сумма контракта составила 49,75 млн руб., указывается в материалах, размещенных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Начальная сумма контракта была установлена в размере 50 млн руб. Согласно протоколу подведения итогов, всего заявки подавали две компании.

Площадь некрополя составляет 21 га. Это самое старое кладбище города, являющееся объектом культурного наследия.

«На территории погоста предлагается создать туристические маршруты с сопутствующим комплексным благоустройством. Для этого подрядчику необходимо провести функциональное зонирование территории, наметить, как обустроить тропиночную сеть, предусмотреть освещение, разработать систему навигации, определить места расположения скамеек, урн, сервисных точек и туалетов»,— говорится в сообщении мэрии Красноярска по итогам торгов. Работы по обновлению некрополя планируется завершить к 400-летию Красноярска, которое будет отмечаться в 2028 году.

Валерий Лавский