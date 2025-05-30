Более 54 тыс. жителей Курской области признаны потерпевшими после действий ВСУ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ознакомился с докладом о расследовании преступлений украинских военнослужащих в Курской области. В результате признаны потерпевшими более 54 тыс. мирных жителей региона. Кроме того, Судебно-экспертный центр СКР занимается установлением ущерба от действий ВСУ населенным пунктам России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В 2025 г. выполнено более 5,5 тыс. комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, исследовано почти 6 тыс. объектов на территории Курской, Ростовской, Брянской, Белгородской и Московской областей, а также г. Москвы»,— говорится в Telegram-канале СКР.

27 мая прокурор Курской области Алексей Цуканов сообщал о почти 800 жителях региона, включая детей, которые числятся пропавшими без вести. По его словам, 313 мирных граждан погибли после вторжения ВСУ в курское приграничье. Пострадали еще 794 человека, включая 26 детей.