Недвижимость МУП «Жилищное хозяйство» Нефтекумска продают за 17 млн рублей

В Нефтекумске Ставропольского края 15 июля пройдут повторные торги по продаже недвижимости обанкротившегося МУП «Жилищное хозяйство» МО Нефтекумска (МУП «ЖХ» НГО СК) общей стоимостью более 17 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлены четыре объекта по улице Первый микрорайон, 17. Самый дорогой лот — нежилое помещение площадью 479,1 кв. м, стартовая цена составляет 11,39 млн руб. Второй объект по тому же адресу площадью 49,1 кв. м оценили в 1,4 млн руб.

Также продается нежилое здание площадью 235,1 кв. м между домами 4 и 5 в первом микрорайоне за 3,79 млн руб. и склад площадью 21,1 кв. м стоимостью 495 тыс. руб.

Заявки принимаются с 2 июня по 11 июля на сайте электронной площадки. Участники должны внести задаток в размере 10% от начальной стоимости лота. Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Жилищное хозяйство» НГО СК зарегистрировано в Нефтекумске в 2002 году. Компания занимается эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Учредитель — администрация Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

Арбитражный суд Ставропольского края в апреле 2022 года признал предприятие банкротом. С заявлением о введении процедуры наблюдения в отношении компании обратилось государственное унитарное предприятие «Ставрополькрайводоканал». Общая сумма требований кредитора составила 16,3 млн руб. Из них основной долг равен 13,4 млн руб., неустойка — 2,3 млн руб.

Тат Гаспарян