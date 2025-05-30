Ростовский порт перенесут в левобережную промзону в 2026 году

Перенос Ростовского порта с правого берега в промзону «Заречная» на левом берегу Дона не остановлен, инвестор продолжает обустройство строительной площадки. Об этом сообщил портал Домостройдон.ру со ссылкой на администрацию Ростова-на-Дону.

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Уже выполнен весь комплекс инженерных изысканий и согласована инвестиционная декларация с Росморречфлотом, говорится в официальном ответе городской администрации.

«В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта АО «Ростовский порт» выполнено проектирование и подготовлена проектная документация для прохождения экспертизы. Планируемый срок прохождения экспертизы проектной документации — конец текущего года», — отметили в муниципалитете.

Завершить проект инвестор намерен в 2026 году.

«Ъ-Ростов» ранее писал, что компания «ГеоЭкоПроект» по заказу АО «Ростовский порт» планирует завершить разработку проектной документации для береговой части портового и логистического комплекса в промзоне «Заречная» к сентябрю 2025 года.

Наталья Белоштейн