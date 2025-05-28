Проектирование береговой части Ростовского порта завершится к сентябрю

Компания «ГеоЭкоПроект» намерена завершить разработку проектной документации для береговой части портового и логистического комплекса в промзоне Заречная к сентябрю 2025 года. Заказчиком работ выступает АО «Ростовский порт». Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Проектировщики занимаются подготовкой документации для строительства комплекса причальных и транспортно-логистических сооружений. Объект станет частью инфраструктуры АО «Ростовский порт» в промышленной зоне Заречная, уточняют в сообщении.

По информации источника, компания «Ростовский порт» получила право использования пяти земельных участков для перемещения производственных объектов из центра города Ростов-на-Дону на левый берег. К настоящему времени предприятие завершило возведение вспомогательных объектов и частично осуществило планирование и засыпку земельных участков на данной площади. Тем не менее, точные даты завершения всей программы остаются неопределенными.

«На данном этапе реализации проекта с учетом текущих экономических условий назвать конкретные сроки переноса порта и стоимость переноса не представляется возможным», – пояснила глава областного минтранса Алена Беликова.

В рамках инвестиционного проекта запланировано перемещение инфраструктуры порта и возведение в промышленной зоне «Заречная» пирсов длиной 733 м, складских территорий общей площадью свыше 40 тыс. кв. м и железнодорожной инфраструктуры. На месте порта на ул. Береговой после завершения переноса планировалось жилищное строительство.

Валентина Любашенко