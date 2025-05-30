Объем выданных автокредитов в Челябинской области сократился на 53,2%

В январе-апреле 2025 года жителям Челябинской области выдали автокредитов на 9,5 млрд руб. Это на 53,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россияне получили за первые четыре месяца 2025-го займы на машину на сумму 337 млрд руб. За год показатель упал на 55,5%. Сильнее всего объемы выданных автокредитов снизились в Ростовской (-61,3%), Новосибирской (-58,4%) и Кемеровской (-57,5%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-56,3%), Московской области (-56%) и Москве (-55,9%). При этом в топ регионов по объему полученных гражданами займов на машину вошли Москва (32,5 млрд. руб.), Московская область (28,1 млрд. руб.), Санкт-Петербург (18,9 млрд. руб.), Краснодарский край (17,5 млрд. руб.) и Республика Татарстан (16,5 млрд. руб.).

Виталина Ярховска