В Казани у пенсионерки похитили 1,5 млн руб. под предлогом установки домофона

Мошенники похитили у пожилой жительницы Казани 1,5 млн руб. под предлогом замены домофона в подъезде на новый. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Женщине позвонил неизвестный мужчина от имени сотрудника по замене домофона на входной двери и попросил назвать проверочный код из СМС, чтобы активировать заявку на замену домофона.

После того как пенсионерка назвала нужные цифры, ей вновь позвонили и сообщили о несанкционированном входе в ее аккаунт на портале Госуслуг.

Затем ей стали поступать звонки от якобы представителей различных ведомств. Запуганную женщину убедили передать наличными все имеющиеся деньги через курьера.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают мошенников.

Дарья Сайфиева