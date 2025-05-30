Доехать до Геленджика и Симферополя из Петербурга можно будет на автобусе

С 6 июня ГУП «Пассажиравтотранс» запустит прямые автобусные рейсы до Геленджика и Симферополя, сообщает пресс-служба организации. Автобус до столицы Крыма будет отправляться с автовокзала на Обводном канале по субботам в семь утра. Стоимость билета составляет 8300 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУП «Пассажиравтотранс» Фото: ГУП «Пассажиравтотранс»

Рейсы до черноморского курорта будут отправляться по пятницам в 23:00 и по понедельникам в 16:50. Билет для взрослого обойдется в 8750 рублей. Отметим, что по пути маршруты № 5448 и 6499 будут останавливаться в Краснодаре. В «Пассажиравтотрансе» подчеркивают, что в автобусах есть кондиционеры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» запускает собственные прямые рейсы из Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск в июле и августе.

Андрей Маркелов