Кисловодскую клинику уличили в недобросовестной рекламе

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение кисловодской клинике за использование в рекламе утверждений о превосходстве над конкурентами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В антимонопольный орган обратился гражданин с жалобой на рекламу медицинского учреждения, размещенную в аэропорту. При анализе сайта, указанного в рекламных материалах, специалисты обнаружили спорные формулировки.

На сайте клиники использовались следующие утверждения: «Лучшая аппаратная косметология в России», «Опыт и надёжность более 18 лет», «Самые передовые методы лечения и красоты», «Впервые в России! Только у нас!».

По мнению УФАС, подобные заявления направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности и могут нанести ущерб конкурентам путем перераспределения спроса на рынке общей и специальной врачебной практики.

Действия клиники признаны нарушением Закона о защите конкуренции. В случае неисполнения предупреждения в установленные сроки против медучреждения будет возбуждено антимонопольное дело.

Тат Гаспарян