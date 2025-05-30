На 1,19% сократилось число детей в Нижегородской области за 2024 год

На начало 2025 года по данным Нижегородстата в Нижегородской области проживало почти 583 тыс. детей в возрасте до 17 лет включительно, а в 2024 году — 590 тыс. За год их количество сократилось на 1,19%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доля несовершеннолетних от общего числа населения составила 19%. Среди 583 тыс. детей больше мальчиков — 300 тыс. или 51,5%. На 100 мальчиков приходится 94 девочки. Годом ранее доля мальчиков составляла 51%.

Большая часть детей в регионе — школьники (69%), дошкольников насчитывается 31%, подростков в возрасте 15-17 лет — 17%. Больше всего детей на начало 2025 года было в возрасте девяти лет — 40 тыс. или 7% от общего количества.

Около 82% всех детей Нижегородской области проживают в городах.

Анастасия Титова