В строительство нового ТЦ в Северном районе Ростова вложили 1 млрд рублей
В Ростове-на-Дону на строительство нового торгового центра в Северном районе выделили около 1 млрд руб. Об этом сообщают в департаменте потребительского рынка Ростовской области.
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Из сообщения следует, что в рамках проекта в северном микрорайоне планируется построить вторую очередь рыночного продовольственного комплекса «Универсам со встроенной многоуровневой автостоянкой».
На данный момент идет внешняя отделка фасада здания общей площадью 32,1 тыс. кв.м.