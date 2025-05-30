В строительство нового ТЦ в Северном районе Ростова вложили 1 млрд рублей

В Ростове-на-Дону на строительство нового торгового центра в Северном районе выделили около 1 млрд руб. Об этом сообщают в департаменте потребительского рынка Ростовской области.

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Из сообщения следует, что в рамках проекта в северном микрорайоне планируется построить вторую очередь рыночного продовольственного комплекса «Универсам со встроенной многоуровневой автостоянкой».

На данный момент идет внешняя отделка фасада здания общей площадью 32,1 тыс. кв.м.

Мария Хоперская