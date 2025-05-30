Разрешения на перевозку пассажиров на Урале получили 4,3 тыс. перевозчиков

В 2024 году разрешения на перевозку пассажиров в Свердловской области получили 4,3 тыс. перевозчиков, передает департамент информационной политики области. Среди них — 153 юрлица, 873 индивидуальных предпринимателя и более 3 тыс. физлиц. Также выдано 40 разрешений службам заказа такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Всего с начала 2023 года, когда в силу вступили обновленные законы об организации перевозок, министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области оказало более 47,6 тыс. государственных услуг, связанных с ведением реестров легковых такси, перевозчиков и служб заказа. При этом 126 водителей такси отключили от информационных ресурсов за нарушения — самыми частыми из них стали отсутствие цветографической схемы и опознавательного фонаря на кузове автомобиля, отсутствие техосмотра перед выходом на линию и предрейсового медосмотра у водителей.

Напомним, многие собственники автопарков такси в Свердловской области предполагают сложности в обновлении машин, поскольку их стоимость вырастет в результате принятия закона о локализации автомобилей такси. Как заявил представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Егор Романов, более 80% самозанятых таксистов сообщили, что не готовы менять автомобиль из-за нового закона о локализации.

Ирина Пичурина