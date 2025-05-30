В Казани прошли общественные обсуждения по строительству фабрики катализаторов

В Казани завершились общественные обсуждения проекта строительства производства металлоценовых катализаторов на фабрике «Казаньоргсинтеза» (входит в структуру «СИБУР»). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В слушаниях приняли участие жители Казани, экологи, представители исполнительной власти и др. Мероприятие было организовано СИБУРом и исполкомом города.

Строительство фабрики катализаторов планируют начать во втором квартале 2025 года. Мощность производства должна составить 60 тонн в год. Катализаторы используются как один из ключевых компонентов в нефтехимической отрасли. Сейчас большая часть оборудования производится в соседних государствах.

Катализаторы «Казаньоргсинтеза» будут использованы для выпуска металлоценового полиэтилена. После этого он будет применяться в транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, медицине и т. д. Планируется, что после введения объекта в эксплуатацию на производстве появится около 40 новых рабочих мест.

Диана Соловьёва