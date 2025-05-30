Спасатели предупредили о сильном ливне на Черноморском побережье в выходные

На Кубани в эти выходные, 31 мая и 1 июня, а также в понедельник 2 июня ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением до неблагоприятных отметок. Жителям рекомендуется следить за состоянием отопительной и осветительной систем, а в случае отключения освещения или подачи газа выключить газовые и электрические приборы.

Алена Воробьева