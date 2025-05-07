Еще двое нижегородцев вернулись из украинского плена

Двое нижегородских бойцов освобождены из плена в результате российско-украинского обмена 6 мая. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Обмен прошел по формуле «205 на 205» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие получают медицинскую и психологическую помощь в Беларуси, позже их доставят в Россию.

Как писал «Ъ-Приволжье», в результате трех предыдущих обменов домой вернулись 12 нижегородских бойцов.

Елена Ковалева