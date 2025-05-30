На перекрестки Челябинска нанесут «вафельную» разметку

К 2026 году на ключевых перекрестках Челябинска появится специальная сетчатая, или «вафельная», разметка. В тестовом режиме она уже нанесена на пересечении улицы Российская и проспекта Ленина, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области.

Желтой сеткой также покроют перекрестки улиц Доватора и Блюхера, Доватора и Воровского, Худякова и Энтузиастов. По правилам дорожного движения на «вафельной» разметке запрещены остановки более пяти секунд. За нарушения установлен штраф в размере 1 тыс. руб. по ч 1 ст.12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков). Если впереди образовался затор, выезжать на разметку нельзя. За соблюдением правил будут следить камеры видеонаблюдения.

Виталина Ярховска