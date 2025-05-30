«Нью-Йорк» сократил отрыв от «Индианы» в полуфинальной серии play-off НБА

Клуб «Нью-Йорк Никс» переиграл «Индиана Пейсерс» в пятом матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократил отставание в серии до четырех побед — 2:3.

Встреча прошла на паркете «Никс» и завершилась со счетом 111:94. Самым результативным игроком матча стал защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, в его активе 32 очка. Больше всего очков в составе «Индианы» набрал центровой Карл-Энтони Таунс (24).

Шестой матч противостояния пройдет в ночь на 1 июня в Индианаполисе.

Ранее в финал play-off НБА вышел клуб «Оклахома-Сити Тандер», который в полуфинальной серии оказался сильнее «Миннесота Тимбервулвс» (4:1).

Таисия Орлова