В Татарстане задержали шестерых работников предприятия в Набережных Челнах, которых подозревают в хищении металлоизделий на сумму около 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах задержали рабочих по подозрению в краже металла на 4 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Челнах задержали рабочих по подозрению в краже металла на 4 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В полицию обратился руководитель службы безопасности одного из предприятий, сообщив о пропаже металлических деталей. В результате оперативных мероприятий были задержаны шесть сотрудников завода в возрасте от 39 до 67 лет. По данным следствия, они отвечали за организацию погрузки и работу по обеспечению пожарной безопасности.

По информации МВД, подозреваемые вывозили похищенное под видом производственных отходов за пределы охраняемой территории предприятия. Для этого использовались грузовые машины, включая служебный автомобиль одного из фигурантов. Детали сначала хранили в частном доме и гараже, затем сбывали индивидуальным предпринимателям, занимающимся автозапчастями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража). Четыре фигуранта заключены под стражу, один помещен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает все обстоятельства дела и окончательные размеры ущерба.

Анар Зейналов