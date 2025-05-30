Жителя Ульяновской области лишили свободы за хранение марихуаны

Чердаклинский районный суд Ульяновской области вынес приговор жителю села Архангельское Ульяновской области, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

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Как сообщает надзорное ведомство, следствием и судом установлено, что осенью 2024 года 33-летний ранее судимый за кражи Вадим Калашин приобрел более 850 граммов марихуаны. Наркотик он хранил у себя дома. 29 января Вадим Калашин был задержан в ходе спецмероприятий.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Вадима Калашина к трем с половиной годам колонии строгого режима. В пятницу приговор вступил в законную силу.

Андрей Васильев, Ульяновск