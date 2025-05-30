21-летний парень и 27-летняя девушка в поселке Красный Ключ под Нижнекамском, увидев полицейских, выбросили на землю свертки с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Нижнекамском молодые люди пытались избавиться от наркотиков при встрече с полицией

Фото: пресс-служба МВД Татарстана Под Нижнекамском молодые люди пытались избавиться от наркотиков при встрече с полицией

Фото: пресс-служба МВД Татарстана

При обыске в их телефонах полиция нашла фото, сделанных ими закладок и координаты. После осмотра указанных мест и квартиры задержанных полицейские изъяли еще несколько подозрительных свертков, где лежали несколько видов синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков).

Молодым людям грозит по 15 лет тюрьмы. Задержанных заключили под стражу.

Дарья Сайфиева