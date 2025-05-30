Речной вокзал в Ростове может появиться после увеличения пассажирского флота

Строительство речного вокзала в Ростове-на-Дону станет возможным лишь после увеличения речного пассажирского флота. Об этом «Деловой газете. Юг» рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Возможно, создание вокзала потребуется после наращивания пассажирского флота и открытия новых направлений перевозок, в том числе морских»,— уточнили в ведомстве.

Власти отмечают, что сейчас создание полноценного речного вокзала в Ростове-на-Дону нецелесообразно из-за небольшой географии перевозок.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что регулярные пассажирские перевозки на судне «Метеор 120Р» из Ростова-на-Дону могут начаться в августе 2025 года.

Наталья Белоштейн