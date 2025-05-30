Причиной взрывов в бухте во Владивостоке стало воспламенение баллонов

Причиной взрывов в бухте Десантная в пригороде Владивостока стало воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья со ссылкой на региональную антитеррористическую комиссию.

Напомним, сегодня два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке. Все последствия устранены, повреждений и жертв нет. Об этом сообщалось в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.

Район инцидента оцепили, движение транспорта между бухтами Лазурная (бухта Шамора) и Щитовая было частично перекрыто.

Алексей Чернышев, Владивосток