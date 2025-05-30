В Ульяновской области планируют газифицировать 48 населенных пунктов

До конца 2025 года планируется газифицировать 48 населенных пунктов Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 2021 по 2025 год в Ульяновской области построены 25 межпоселковых газопроводов протяженностью 576,2 км. Это позволило газифицировать 93 населенных пунктов, построить 71 внутрипоселковый газопровод общей протяженностью 555,6 км.

В этом году планируется завершить строительство более 219 км внутрипоселковых сетей. При этом 63% от общего объёма этих работ уже выполнено.

Андрей Сазонов