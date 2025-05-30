В Анапе на наличие амброзии за 2 недели проверили около 500 земельных участков

В Анапе за последние 2 недели специалисты проверили порядка 500 земельных участков на наличие амброзии и провели 715 профилактических бесед с населением. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Для собственников домовладений и земельных участков, допустивших произрастание сорных трав, предусмотрены штрафы: для простых граждан – от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц – от 2 до 10 тыс. руб., для юрлиц – от 15 до 50 тыс. руб.

По итогам 2024 года на нарушителей было составлено свыше 200 административных протоколов.