В Северной Осетии открыли реконструированный 126-метровый тоннель к Дигории

В Северной Осетии запустили реконструированный автодорожный тоннель протяженностью 126 м на дороге «Чикола — Мацута — Комы-Арт», обеспечивающий проезд к туристическим объектам высокогорной Дигории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Объект ввели в эксплуатацию после завершения работ по модернизации, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Строительные работы начинались в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а завершились по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В ходе реконструкции тоннель значительно расширили — теперь через него беспрепятственно проезжают крупные грузовики и туристические автобусы. Въезд и выезд дополнительно укрепили для защиты от камнепадов.

Модернизированная транспортная артерия улучшит доступность развивающихся туристических зон высокогорной Дигории.

Николай Аксенов