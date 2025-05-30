В Северной Осетии открыли реконструированный 126-метровый тоннель к Дигории
В Северной Осетии запустили реконструированный автодорожный тоннель протяженностью 126 м на дороге «Чикола — Мацута — Комы-Арт», обеспечивающий проезд к туристическим объектам высокогорной Дигории.
Фото: пресс-служба главы РСО – Алания
Объект ввели в эксплуатацию после завершения работ по модернизации, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Строительные работы начинались в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а завершились по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В ходе реконструкции тоннель значительно расширили — теперь через него беспрепятственно проезжают крупные грузовики и туристические автобусы. Въезд и выезд дополнительно укрепили для защиты от камнепадов.
Модернизированная транспортная артерия улучшит доступность развивающихся туристических зон высокогорной Дигории.