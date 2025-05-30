В Сальском районе нашли партию гороха без проверки на остатки пестицидов
В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили горох без проверок на остатки пестицидов. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Уточняется, что партия из 150 т хранилась на территории Сальского района. Нарушение выявили в декларации о соответствии качества, ее признали недействительной. Индивидуальному предпринимателю, ответственному за продукцию, объявят предостережение.