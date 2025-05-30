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В Сальском районе нашли партию гороха без проверки на остатки пестицидов

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили горох без проверок на остатки пестицидов. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Уточняется, что партия из 150 т хранилась на территории Сальского района. Нарушение выявили в декларации о соответствии качества, ее признали недействительной. Индивидуальному предпринимателю, ответственному за продукцию, объявят предостережение.

Константин Соловьев

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