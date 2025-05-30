Прокуратура утвердила обвинение по факту убийства на новогоднем корпоративе в Самаре

Заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Смоленцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя службы безопасности сельскохозяйственной компании. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в декабре 2023 году по окончании новогоднего корпоративного праздника руководитель службы безопасности на почве продолжительного рабочего конфликта нанес руководителю отдела по ремонту и эксплуатации автотранспорта компании удары в область головы и туловища, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В результате полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении спустя две недели после конфликта.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. По информации источника в контрольном органе, речь идет о руководителе службы безопасности агрокопорации «Био-Тон».

Алексей Алексеев