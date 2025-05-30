Первый руководитель Горного Алтая призвал не спешить с реформой самоуправления

Первый председатель правительства Республики Алтай Владимир Петров предложил отложить принятие реформы местного самоуправления в регионе до второй половины 2026 года. Об этом говорится в его обращении в адрес спикера госсобрания — эл курултая Эжера Ялбакова. Копия документа есть в распоряжении «Ъ-Сибирь», в аппарате республиканского парламента подтвердили его подлинность.

«Предполагаемая реформа, в условиях нашей республики, где основная часть населения проживает в селах, многие из которых удалены от райцентров на значительные расстояния, может привести к ухудшению ситуации с решением проблем сельских поселений. Территориальные органы, которые будут созданы взамен органов местного самоуправления, не располагая финансами и полномочиями, не смогут оперативно и эффективно решать эти проблемы»,— считает господин Петров. По его мнению, пауза необходима для того, чтобы изучить, как работает одноуровневая модель в других регионах.

О предстоящем переходе с действующей двухуровневой на одноуровневую модель местного самоуправления глава Горного Алтая Андрей Турчак впервые объявил на встрече с главами муниципальных образований 14 мая. «По итогам преобразований не произойдет кадровых изменений, сотрудники администраций поселений будут трудоустроены в создаваемых на тех же местах территориальных отделах»,— заявил он 29 мая, выступая в госсобрании с отчетом о работе правительства республики.

Владимир Петров занимал пост председателя республиканского правительства в 1990-1997 годы. В настоящее время возглавляет Совет ветеранов государственной и муниципальной службы региона.

Валерий Лавский