Прокуратура взяла под контроль расследование гибели детей на пожаре в Самарской области

Трагический инцидент произошел вечером 29 мая в населенном пункте Угловой Красноярского района. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Примерно в 19:30 (MSK+1) произошло возгорание в сарае на ул. Молодежная, 2А. В результате пожара погибли два ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев