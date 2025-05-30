Прокуратура взяла под контроль расследование гибели детей на пожаре в Самарской области
Трагический инцидент произошел вечером 29 мая в населенном пункте Угловой Красноярского района. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Примерно в 19:30 (MSK+1) произошло возгорание в сарае на ул. Молодежная, 2А. В результате пожара погибли два ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
«Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела»,— заявили в прокуратуре.