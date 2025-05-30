Chevrolet слетел в кювет и перевернулся на трассе «Кола» в районе деревни Кисельня

Автомобиль Chevrolet слетел в кювет и перевернулся на трассе «Кола» в Ленобласти. Об этом сообщили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

ДТП произошло в районе деревни Кисельня в ночь на 30 мая. Водителя был госпитализирован до прибытия спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилой водитель микроавтобуса погиб, врезавшись в скалу на трассе «Скандинавия».

Дарья Астанина